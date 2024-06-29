مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا دبابة ‏ميركافا وآلية “نميرا” في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 18:06

مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا دبابة ‏ميركافا وآلية “نميرا” في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما

منذ 2 ساعة 29 June، 2024
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