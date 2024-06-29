مراسل المنار: قصف مدفعي عنيف يستهدف بلدة كفرشوبا ومرتفعاتها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 16:18

مراسل المنار: قصف مدفعي عنيف يستهدف بلدة كفرشوبا ومرتفعاتها

منذ 37 mins 29 June، 2024
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