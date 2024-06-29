مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة كفرشوبا وجبل السدانة في مرتفعات البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 16:18
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المرشحان للرئاسة الايرانية مسعود بزشكيان وسعيد جليلي ينتقلان للمنافسة في دورة ثانية من الانتخابات يوم الجمعة المقبل
نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الايرانية: بزشكيان 10415991 صوتاً، جليلي 9473298، قاليباف 3383340، بورمحمدي 206397
وزير الداخلية الايراني: عملية الاقتراع تمت في افضل حال ممكنة واستطعنا انجاز الانتخابات بنجاح رغم ضيق الوقت
الامام الخامنئي: كانوا يخططون ان يكون الشرق الاوسط تحت حاكمية الولايات المتحدة عبر دعم الفصائل التكفيرية
الامام الخامنئي: المدافعون عن الحرم خرجوا لدفع المخططات الاجنبية التي كانت في العراق وسوريا ولبنان
الامين العام لحزب الله في رسالته بالمؤتمر: يجب ان ندرك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت لعشرات السنين
السيد نصر الله: نحن الشعوب المظلومة ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة الا وهي الجمهورية الاسلامية المباركة في ايران
قائد حرس الثورة الاسلامي الايراني: فلسطين ودول محور المقاومة صامدة وجبهة المقاومة سترد على اي عدوان في المنطقة
مدفعية الاحتلال قصفت حيّي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة والدبابات اطلقت النار على خيام النازحين بالمواصي في رفح
مراسل المنار: 13 شهيدا في اعتداءات العدو منذ الصباح على مناطق غرب رفح جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: 4 شهداء و10 مصابين بقصف الاحتلال منزلاً وسيارة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
سرايا القدس قصفت بقذائف الهاون مركزاً قيادياً للعدو وتجمعاً للجنود والآليات في حي الشجاعية بغزة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة كفرشوبا وجبل السدانة في مرتفعات البلدة
منذ 37 mins
29 June، 2024
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مراسل المنار: قصف مدفعي عنيف يستهدف بلدة كفرشوبا ومرتفعاتها
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