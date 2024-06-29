‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 16:18

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 29 June، 2024
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