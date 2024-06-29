اعلام العدو: سقوط 3 صواريخ في منطقتي تل حاي ومسكافعام في ‫الجليل الاعلى  – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 14:20

اعلام العدو: سقوط 3 صواريخ في منطقتي تل حاي ومسكافعام في ‫الجليل الاعلى 

منذ 46 mins 29 June، 2024
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