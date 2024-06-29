الكشف عن جريمة بشعة في غزة.. الاحتلال دهس سيدة بالدبابة واتخذ عائلة درعاً بشرياً

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن جريمة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة من غزة استخدمها درعًا بشريًا ودهس الأم تحت جنازير دبابة.

وقال المرصد إنه وثق جريمة مركبة مكتملة الأركان ضد أسرة مدنية مكونة من أم مسنة و4 من أبنائها، منهم 3 فتيات وحفيدة لا تتعدى العام والنصف، باقتحام منزلهم وإطلاق النار والقنابل تجاههم مباشرة، داخل منزلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشار المرصد إلى أنه تم إخراج العائلة من منزلها عنوة مساء أمس الأول الخميس واحتجاز أفرادها وهم مصابون داخل وقرب دبابات إسرائيلية لأكثر من 3 ساعات، في منطقة قتال خطيرة وتم استخدامهم دروعًا بشرية.

وقال المرصد “بعد ذلك دهست دبابة الأم “صفية حسن موسى الجمال” (65 عامًا)، وهي مصابة وعلى قيد الحياة، فقُتلت فورًا، على مرأى من ابنها”.

وأشار المرصد إلى أنه “سبق أن وثقنا العديد من حوادث قتل الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دهسًا تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية بشكل متعمد وهم أحياء بما في ذلك دهس دبابة كرفان إيواء مؤقت لعائلة نازحة”.

وقال “كما وثقنا تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية الإسرائيلية ممتلكات مدنية، ولا سيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة”.

وأضاف “كل هذه الانتهاكات تأتي في سياق نزع الإنسانية عن الفلسطينيين جميعًا في قطاع غزة، وبالتالي تبرير وتطبيع جرائم وحشية وخطيرة ترتكب ضدهم”.

وشدد المرصد على ان “عمليات القتل بالسحق تحت جنازير الدبابات إحدى الأساليب التي يستخدمها جيش الاحتلال لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة دون إيلاء اعتبار لإنسانيتهم وحياتهم وآلامهم وكرامتهم”، وأضاف “تعكس مثل هذه الممارسات رغبات انتقامية لدى جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين كقومية بهدف القضاء عليهم بصفتهم هذه، وترهيبهم وتدميرهم جسديًّا ونفسيًّا”.

المصدر: مواقع