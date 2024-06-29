نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية الرسمية: المرشح مسعود بزكشيان يحصل على 42% من مجمل أصوات الناخبين الإيرانيين وسعيد جليلي على 39% وبالتالي ستجري دورة ثانية الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 12:18
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الامام الخامنئي في المؤتمر: مخطط الاستكبار عبر الدواعش كان في النهاية السيطرة على ايران عبر محاصرتها وضربها لتنهار
الامام الخامنئي: كانوا يخططون ان يكون الشرق الاوسط تحت حاكمية الولايات المتحدة عبر دعم الفصائل التكفيرية
الامام الخامنئي: الحركة التي قام بها ابطال الدفاع المقدس انقذت المنطقة برمتها من هذا المخطط الكبير
العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ267 وسط استمرار قصف المدنيين وحرب التجويع
مراسل المنار: 5 شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح
مراسل المنار: 4 شهداء و6 مصابين في استهداف صهيوني لشقة سكنية في منطقة السدرة وسط مدينة غزة
مراسل المنار: 4 شهداء و10 مصابين بقصف الاحتلال منزلاً وسيارة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: حدة الحرب النفسية تتصاعد لكن وطننا سيتجاوز هذه المرحلة الى الاستقرار
كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية الرسمية: المرشح مسعود بزكشيان يحصل على 42% من مجمل أصوات الناخبين الإيرانيين وسعيد جليلي على 39% وبالتالي ستجري دورة ثانية الاسبوع المقبل
منذ 1 ساعة
29 June، 2024
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