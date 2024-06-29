الشيخ علي دعموش: الأميركي لا يريد إيقاف الحرب لئلا تخرج إسرائيل مهزومة منها

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “الدعم الأميركي للعدوان على غزة مستمر وهو شامل وكامل، وإذا أظهر الأميركي شيئا مغايرا فهو ينافق ويخادع العالم”.

وقال خلال رعايته اختتام دورة المرأة والأسرة التي أقامتها المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في إيران بالاشتراك مع المعاونية الثقافية في “حزب الله” في قاعة بلدية الغبيري في بيروت: “الأميركي لو أراد إيقاف هذه الحرب المتوحشة لفعل ذلك منذ زمن، ولكنه لا يريد ذلك، لأنه لا يريد أن تخرج إسرائيل مهزومة من الحرب. إسرائيل ستبقى مهزومة في غزة ولبنان، ولن تتمكن من تحقيق إنجازات استراتيجية ولا من تغيير المعادلات التي كرستها المقاومة، والإصرار على مواصلة الحرب لا يوصل إلى نتيجة، فالمقاومة في غزة لا تزال تقاتل في وسط غزة وفي حي الشجاعية وتسيطر على الميدان، وهي تبدع في عملياتها وكمائنها وتربك العدو وترهق جيشه وتكبده خسائر كبيرة”.

وشدد الشيخ دعموش على أن “المقاومة في لبنان أذهلت العدو الإسرائيلي وأربكته وهشمت صورته وأضعفت جيشه بعدما أدخلت أنواعا جديدة من قدراتها إلى المعركة، وبعدما أظهرت من خلال مسيرة الهدهد قدرتها على الدخول إلى العمق الإسرائيلي والعودة بمعطيات ومعلومات بالغة الدقة، وحساسة، وهذا إخفاق كبير يعمق المأزق الذي يتخبط فيه العدو في جبهة لبنان”.

وختم: “على العدو أن ييأس من تحقيق انتصارات أو تغيير معادلات في لبنان حتى لو فكر بشن حرب واسعة على المقاومة، لأن أي حرب على لبنان ستكون خاسرة ولن يحصد منها إلا هزيمة جديدة ستكون عليه أشد إيلاما وأكثر حسرة من هزيمته في تموز 2006”.

المصدر: موقع المنار