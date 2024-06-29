ميقاتي من الجنوب: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور. وكان في استقباله قائد القطاع العميد الركن ادكار لاوندس والضباط. وقد استمع رئيس الحكومة الى شرح تفصيلي عن الوضع في الجنوب والمهام التي يقوم بها الجيش.

وقال رئيس الحكومة: “في كل المحطات نجدد التأكيد ان الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى. المحطة الاساسية في جولتنا اليوم هي الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية، ولكن السؤال البديهي لو لم يكن الجيش موجودا في الجنوب هل كان في الامكان اجراء الامتحانات؟ “.

اضاف: “اهنئ شجاعتكم وتضحيتكم ونحن كسلطة سياسية الى جانبكم بكل ما للكلمة من معنى، وسنظل كذلك. أعلم الصعوبات التي تمرون بها ولكنها باذن الله ستزول”.

واكد ان “التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الالسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الاسرائيلي”.

وقال: “عندما بدأت الامتحانات الرسمية للتعليم المهني، وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بقصف مراكز الامتحانات، وأظهرت التحقيقات التي قامت بها مديرية المخابرات انه ربما يقف خلف هذه التهديدات طلاب متضررون. والامر ذاته يتكرر على مستوى الوطن ، حيث تتصاعد حدة الحرب النفسية، ولكن باذن الله فان وطننا سيتجاوز هذه المرحلة لنصل الى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود بشجاعتكم وبسالتكم وبتضحياتكم.حمى الله هذا الوطن وشعبه”.

كما بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي جولة تفقدية على مراكز الإمتحانات الرسمية في مدينة صور. ​وكانت المحطة الأولى في ثانوية صور الرسمية للبنات حيث اطلع ميقاتي والحلبي على سير الامتحانات، واستفسرا من الطلاب عن سير الامتحانات ونوعية الأسئلة المطروحة.

المصدر: الوكالة الوطنية