العدو الاسرائيلي يقتحم مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 02:58

العدو الاسرائيلي يقتحم مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 19 mins 29 June، 2024
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