استشهاد فلسطيني بمستشفى غزة الأوروبي متأثرا بإصابته برصاص جيش العدو الاسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 02:58

استشهاد فلسطيني بمستشفى غزة الأوروبي متأثرا بإصابته برصاص جيش العدو الاسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح جنوب غزة

منذ 35 mins 29 June، 2024
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