إطلاق نار من قبل الطائرات المسيّرة الاسرائيلية من نوع “كواد كابتر” على مربع الشمعة مفترق الشجاعية شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 02:58

إطلاق نار من قبل الطائرات المسيّرة الاسرائيلية من نوع “كواد كابتر” على مربع الشمعة مفترق الشجاعية شرق غزة

منذ 56 mins 29 June، 2024
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