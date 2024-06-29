قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 01:18

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 11 mins 29 June، 2024
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