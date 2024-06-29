4 شهداء و10 جرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خضرة بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 01:16

4 شهداء و10 جرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خضرة بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في غزة

منذ 2 ساعة 28 June، 2024
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