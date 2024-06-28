اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شيخ دنون، كابري، نفيه زيف وجعتون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 20:02

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شيخ دنون، كابري، نفيه زيف وجعتون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 12 mins 28 June، 2024
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