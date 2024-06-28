اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي جراء الأحداث الأمنية اليوم في قطاع غزة إلى 3 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 20:02

اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي جراء الأحداث الأمنية اليوم في قطاع غزة إلى 3

منذ 34 mins 28 June، 2024
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