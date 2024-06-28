كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة في الشجاعية شرق مدينة غزة ويوقعون قتلى وجرحى بصفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 20:02

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة في الشجاعية شرق مدينة غزة ويوقعون قتلى وجرحى بصفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم

منذ 49 mins 28 June، 2024
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