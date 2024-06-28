كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة في الشجاعية شرق مدينة غزة ويوقعون قتلى وجرحى بصفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 28 2024 - 20:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الشعب الإيراني يواصل التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية وتمديد فترة الاقتراع حتى العاشرة ليلاً
عملية الاقتراع لأبناء الجالية الإيرانية في لبنان تتواصل في السفارة في بيروت ومركزي الاقتراع في بعلبك والنبطية
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة بغزة وأهلها الصامدين
المقاومة الإسلامية استهدفت الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا وأصابوها إصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران الصهيوني استهدف شيحين وكفركلا وقصف مدفعي على الناقورة في جنوب لبنان
مراسل المنار: العدو استهدف بقذيفتين تلة الحمامص جنوبي الخيام في جنوب لبنان
إعلام العدو: بحسب التقديرات فإن المناطق التي تعرضت لأكبر ضرر هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم
سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية بحي الشجاعية في مبنى مفخخ بصاروخ غير منفجر وبداخله فوهة نفق مفخخ بالعبوات
سرايا القدس: خضنا اشتباكات مع قوات العدو الراجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح في تلة المنطار
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي
كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح
إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها من الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة في الشجاعية شرق مدينة غزة ويوقعون قتلى وجرحى بصفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم
منذ 49 mins
28 June، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
اعلام العدو: مقتل 4 جنود “اسرائيليين” واصابة 5 على الاقل في هجمات بحي الشجاعية في قطاع غزة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شيخ دنون، كابري، نفيه زيف وجعتون بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة