اعلام العدو: 3 حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث انهار مبنى مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 20:02

اعلام العدو: 3 حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث انهار مبنى مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات

منذ 1 ساعة 28 June، 2024
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