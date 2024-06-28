كتائب شهداء الأقصى : بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قصفنا قاعدة “زيكيم” العسكرية بصواريخ قصيرة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2024 - 18:10

كتائب شهداء الأقصى : بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قصفنا قاعدة “زيكيم” العسكرية بصواريخ قصيرة المدى

منذ 33 mins 28 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة