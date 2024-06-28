رئيس مستوطنة المطلة: بعد تسعة أشهر من الحرب نحن في الشمال في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه يوم 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2024 - 18:10

رئيس مستوطنة المطلة: بعد تسعة أشهر من الحرب نحن في الشمال في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه يوم 7 أكتوبر

منذ 41 mins 28 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة