رئيس مستوطنة المطلة “ديفيد أزولاي”: نعتقد بأن الحكومة اتخذت قراراً غير قانوني وغير رسمي بالتخلي عن منطقة الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 18:10
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الإمام السيد علي الخامنئي ادلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية
الإمام الخامنئي: يوم الإنتخابات هو يوم النشاط والحماس في البلاد لا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة بغزة وأهلها الصامدين
مراسل المنار: العدو استهدف بقذيفتين تلة الحمامص جنوبي الخيام في جنوب لبنان
إعلام العدو: تضرر 1016 مبنى في الشمال حتى تاريخ 23 حزيران
إعلام العدو: بحسب التقديرات فإن المناطق التي تعرضت لأكبر ضرر هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم
كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع107 وبقذائف الهاون من العيار الثقيل
الإعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الإحتلال في المواصي غربي رفح
الإعلام الفلسطيني: شهداء وجرحى جراء استهداف الإحتلال منازل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي
كتائب القسام استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية
إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها من الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
رئيس مستوطنة المطلة “ديفيد أزولاي”: نعتقد بأن الحكومة اتخذت قراراً غير قانوني وغير رسمي بالتخلي عن منطقة الجليل
منذ 50 mins
28 June، 2024
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