الضفة الغربية | العدو يشنّ حملة اعتقالات واقتحامات

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني الجمعة حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات متفرقة.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، أربعة شبان من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء أحمد ومحمد وعلي وحمزة الغزاوي، بعد مداهمة منزلهم في المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال -فجر اليوم الجمعة- مواطنين من قرية برقة شمال غرب نابلس.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس pic.twitter.com/Uo7iUXrBKr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 28, 2024

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية فجرا، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وحاصروا أحد المنازل في القرية، فيما داهم الجنود منازل أخرى واعتقلوا منها المواطنين راغب إياد صلاح، ومحمد مراد دغلس، بعد أن فتشوا منزليهما.

المصدر: عرب 48