‫إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها خارج  ‫الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 16:10

‫إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها خارج  ‫الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة 

منذ 36 mins 28 June، 2024
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