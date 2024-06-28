مراسل المنار: العدو استهدف أطراف بلدة الوزاني المقابلة لموقعه العسكري في “معيان باروخ” بقذيفتين حارقتين ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 16:10

مراسل المنار: العدو استهدف أطراف بلدة الوزاني المقابلة لموقعه العسكري في “معيان باروخ” بقذيفتين حارقتين ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة

منذ 37 mins 28 June، 2024
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