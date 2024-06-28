مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة شيحين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 16:10
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مراسل المنار: العدو استهدف أطراف بلدة الوزاني بقذيفتين حارقتين ما أدى إلى إندلاع النيران بالمنطقة
منسق المستشفيات الميدانية بغزة: نقل أكثر من 11 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الأخيرة
سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية للعدو بعبوة أرضية في تلة المنطار شرقي الشجاعية
كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها خارج الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة شيحين
منذ 1 ساعة
28 June، 2024
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