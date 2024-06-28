سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في أرض قنديل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 14:08

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في أرض قنديل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 39 mins 28 June، 2024
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