سرايا القدس: سيطرنا على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع “درون” خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 14:08

سرايا القدس: سيطرنا على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع “درون” خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة

منذ 39 mins 28 June، 2024
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