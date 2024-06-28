كيف تمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع في ايران والخارج؟ نتعرف في التقرير التالي.

هذا وتستمر حشود الناخبين الإيرانيين بالتوافد إلى مراكز الإقتراع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية الإيرانية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية الـ14.

ومنذ لحظة الإعلان عن افتتاح صناديق الاقتراع رسميًا، عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت طهران، لوحظ وجود اكتظاظ كبير في مراكز الإقتراع، في الوقت التي تجري فيه عمليات التصويت بسلاسة داخل المراكز.

وافتتح نحو 57 ألف مركز اقتراع بابه أمام أكثر من 61 مليون ناخب، لاختيار رئيس للجمهورية من بين 4 مرشحين، حيث يسمح لـ61 مليونًا و452 ألفًا و321 شخصًا مؤهلًا داخل البلاد وخارجها، المشاركة في عمليات التصويت.

ويتنافس على منصب رئاسة الجهمورية 4 مرشحين حظوا بموافقة مجلس صيانة الدستور وهم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وسعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، إضافة إلى المرشح مسعود بزشكيان.

المصدر: قناة المنار