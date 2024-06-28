عملية الاقتراع لابناء الجالية الايرانية في لبنان تتواصل بالسفارة في بيروت ومركزي الاقتراع في بعلبك والنبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 14:08
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الشعب الإيراني يدلي بصوته لإنتخاب رئيس للجمهورية خلفا للشهيد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي
الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية
عملية الاقتراع لأبناء الجالية الإيرانية في لبنان تتواصل في السفارة في بيروت ومركزي الاقتراع في بعلبك والنبطية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
السيد نصر الله والشيخ طقوش بحثا في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين
إعلام العدو: تضرر 1016 مبنّى في الشمال حتى تاريخ 23 حزيران
كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع107 وبقذائف الهاون من العيار الثقيل
الإعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الإحتلال في المواصي غربي رفح
سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية للعدو بعبوة أرضية في تلة المنطار شرقي الشجاعية
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية -زرعناها مسبقا- في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي
السيد عبد الملك الحوثي: أي حاملة طائرات جديدة تصل ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة بعد دخولها إلى البحر الأحمر
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
عملية الاقتراع لابناء الجالية الايرانية في لبنان تتواصل بالسفارة في بيروت ومركزي الاقتراع في بعلبك والنبطية
منذ 2 ساعة
28 June، 2024
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