الأونروا: ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة عوامل تسهم في تسريع انتشار الامراض في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 09:32

الأونروا: ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة عوامل تسهم في تسريع انتشار الامراض في غزة

منذ 5 mins 28 June، 2024
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