السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة في غزة وأهلها الصامدين الشرفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 09:34
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المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية وأصابته اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس علي أحمد علاء الدين "الياس" مواليد 1985 من بلدة سحمر
إعلام العدو: تضرر 1016 مبنّى في الشمال حتى تاريخ 23 حزيران
إعلام العدو: بحسب التقديرات فأن المناطق التي تعرضت لأكبر ضرر هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم
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السيد عبد الملك الحوثي: أي حاملة طائرات جديدة تصل ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة بعد دخولها إلى البحر الأحمر
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
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يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
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السيد نصر الله والشيخ طقوش بحثا في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين
المقاومة الاسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على موقع الناقورة البحري استهدف تموضع ضباط وجنود العدو
المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة الدفاع الجوي في ثكنة بيريا يأتي ردا على الاعتداءات التي طالت النبطية وسحمر
مراسل المنار: ثكنة بيريا تُستهدف لأول مرة وتبعد عن الحدود 12 كلم وهي قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية بقيادة المنطقة الشمالية
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة بغزة وأهلها الصامدين
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس عباس احمد سرور "ساجد" مواليد 1994 من بلدة عيتا الشعب
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس عبد الامير جواد عسيلي "جواد" مواليد 1975 من بلدة رشاف
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس محمد حسين قاسم "هادي" مواليد 1974 من بلدة عيتا الشعب
منسق المستشفيات الميدانية بغزة: الطواقم الطبية تقدم خدماتها بصعوبة جراء استمرار إغلاق معبر رفح
منسق المستشفيات الميدانية بغزة: نقل أكثر من 11 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الأخيرة
الأونروا: ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة عوامل تسهم في تسريع انتشار الأمراض بغزة
الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية
الشعب الإيراني يدلي بصوته لإنتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة في غزة وأهلها الصامدين الشرفاء
منذ 14 mins
28 June، 2024
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