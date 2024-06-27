القوات المسلحة اليمنية: العملية الأولى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت هدفها بنجاح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 21:18

القوات المسلحة اليمنية: العملية الأولى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت هدفها بنجاح

منذ 49 mins 27 June، 2024
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