مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدفت بلدة حداثا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 19:04

مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدفت بلدة حداثا

منذ 25 mins 27 June، 2024
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