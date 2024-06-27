طوفان الأقصى | 265 يومًا من الحرب على غزة.. جرائم مستمرة وسط قصف مكثف لمدينتي غزة شمالًا ورفح جنوبًا

يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي لليوم الـ265 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على غزة، تزامنًا مع قصف واسع على القطاع، لا سيّما في مدينتي غزة شمالًا ورفح جنوبًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و718 شهيدًا، بالإضافة لـ86 ألفًا و377 مصابًا بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على مناطق شرقي مدينة غزة، في حين استهدفت قوات الاحتلال بقصف عنيف أحياء: الصبرة والشجاعية والمناطق الشرقية.

وأُبلغ عن شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل بجوار بئر البلدية رقم 2 في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأنّ طواقمه “انتشلت شهيدين ونقلت عدة إصابات إثر استهداف إسرائيلي لأربعة منازل في منطقة الصبرة وسط مدينة غزة، ويوجد تحت الأنقاض مفقودين”.

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وأوضح أنّ “طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم بحي الصبرة والشجاعية خمسة منازل لكل من عائلات الدهشان ونصار والوحيدي وأبو دلال وحسنين”.

وواصلت قوات الإحتلال نسف المباني السكنية في مدينة رفح، واستهدفت صباح اليوم مبانٍ سكنية غربي المدينة، جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلًا في محيط منطقة أبو السعيد غرب رفح دون الإبلاغ عن إصابات.

هذا وشنّت طائرات الإحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس وسط القطاع.

وفي غارة إسرائيلية أخرى، استشهدت طفلتين في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إلى ذلك، أطلقت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال القذائف وفتحت نيران رشاشات نحو شاطئ النصيرات ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق وسط مدينة رفح.

هذا ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

شهداء وجرحى بعد تدمير الاحتلال لمربع سكني في حي الصبرة بمدينة غزة

واستشهد عدد المواطنين الفلسطنيين، اليوم الخميس، جرَّاء استهداف الإحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الإحتلال أغارت على المربع السكني في الصبرة ودمرته بالكامل.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه تمكنت من انتشال 3 شهداء وإصابة خطيرة من منزل عائلة “حسنين” المستهدف بحي الشجاعية، وإنقاذ 6 آخرين علقوا في منزل مجاور، بينما يجري البحث عن مفقودين في المكان.

وكانت قوات الإحتلال قد أقدمت سابقاً في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على تدمير مربع سكني لعائلة الحساينة وأبو شريعة في المنطقة نفسها ما أسفر عن استشهاد 93 مواطناً من العائلتين، معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى عشرات الجرحى وعشرات المفقودين.

المصدر: وكالات + موقع المنار