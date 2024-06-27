الاعلام الفلسطيني: غارات مستمرة يشنها جيش الاحتلال على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 13:52

الاعلام الفلسطيني: غارات مستمرة يشنها جيش الاحتلال على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة

منذ 57 mins 27 June، 2024
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