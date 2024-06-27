كتائب القسام – جنين: يتصدى مجاهدونا الأبطال في مدينة جنين لقوات الاحتلال الاسرائيلي وآلياته المقتحمة ويخوضون برفقة إخوانهم من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 03:40

كتائب القسام – جنين: يتصدى مجاهدونا الأبطال في مدينة جنين لقوات الاحتلال الاسرائيلي وآلياته المقتحمة ويخوضون برفقة إخوانهم من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة

منذ 23 mins 27 June، 2024
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