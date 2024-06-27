قصف مدفعي صهيوني على شمال مخيم النصيرات بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 00:36

قصف مدفعي صهيوني على شمال مخيم النصيرات بغزة

منذ 60 mins 26 June، 2024
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