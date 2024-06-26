مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق على مستويات منخفضة جدا في أجواء جنوب لبنان ويغير بالصواريخ على بلدتي كفركلا والخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 21:34

مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق على مستويات منخفضة جدا في أجواء جنوب لبنان ويغير بالصواريخ على بلدتي كفركلا والخيام

منذ 16 mins 26 June، 2024
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