مراسل المنار: مسيّرة للعدو الإسرائيلي من نوع Heron TP تواصل تحليقها في أجواء الخيام ومرجعيون وكفركلا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 21:34

مراسل المنار: مسيّرة للعدو الإسرائيلي من نوع Heron TP تواصل تحليقها في أجواء الخيام ومرجعيون وكفركلا جنوب لبنان

منذ 24 mins 26 June، 2024
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