جريح فلسطيني برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2024 - 21:34

جريح فلسطيني برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 27 mins 26 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة