المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع ‏العاصي بقذائف المدفعية وتصيبهما إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 21:32

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع ‏العاصي بقذائف المدفعية وتصيبهما إصابة مباشرة

منذ 54 mins 26 June، 2024
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