المقاومة الاسلامية تستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في “أفيفيم” رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة وخصوصاً في بنت ‏جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 20:02

المقاومة الاسلامية تستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في “أفيفيم” رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة وخصوصاً في بنت ‏جبيل

منذ 54 mins 26 June، 2024
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