مستوطنون صهاينة يداهمون منازل الأهالي في تجمع رأس عين العوجا شمال أريحا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 18:30

مستوطنون صهاينة يداهمون منازل الأهالي في تجمع رأس عين العوجا شمال أريحا بالضفة المحتلة

منذ 10 mins 26 June، 2024
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