اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم وفسوطه بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 18:28

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم وفسوطه بالجليل الغربي

منذ 49 mins 26 June، 2024
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