أردوغان: إسرائيل دمرت غزة والآن عينها على لبنان

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنّ العدو الإسرائيلي يوجه أنظاره إلى لبنان بعدما دمر غزة، مبينا أنه يتلقى دعما غربيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الأربعاء، أما الكتلة البرلمانية لـ”حزب العدالة والتنمية” في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار”.

وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني ودولته، ودعا سائر دول المنطقة إلى التضامن مع لبنان.

وقال: “خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية”.

وأضاف: “وقوع الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة أسيرة لشخص مريض عقليا مثل نتنياهو يعد أمرا خطيرا وبائسا”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول