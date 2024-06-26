غزة | أزمة ماء وغذاء حرجة في القطاع والاحتلال يستهدف مقار للنازحين

يَتواصلُ العدوانُ الصهيونيُّ على الشعبِ الفلسطينيِّ لليومِ الرابعِ والستّين بعد المئتَين. وقد أكد الهلال والصليب الأحمر الدوليان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة، في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن “بيئة العمل العدائية في غزة تجعل من المستحيل تقريباً إيصال المساعدات إلى سكان القطاع”.

حكومة غزة بدورها، أكدت أن المساعدات “لم تدخل القطاع منذ نحو 50 يوماً، مما ينذر بمجاعة في مختلف محافظات القطاع”.

هذا ودَمّر جيشُ الاحتلالِ خلال عدوانِه الأخيرِ على مخيّمِ جباليا شَماليَّ قطاعِ غزّة آبارَ الشُربِ كافّةً، في محاولةٍ لاقتلاعِ الأهالي منَ المخيّم.

ميدانياً، استهدف الاحتلال متعمداً 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية في القطاع مهاجمة جنود وآليات إسرائيلية في رفح.

وسَقط عددٌ من الشهداءِ والجرحى باستهدافِ طائراتِ الاحتلالِ منزلاً لعائلةِ أبو عوّاد في مشروع بيت لاهيا شَمالَ القطاع ، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني فجر اليوم 15 شهيداً وعدداً من الجرحى.

كما طَالتِ الاعتداءاتُ مناطقَ عدّةً في وسطِ وجنوبيِّ القطاع. واستشهد المواطن منير فوزي ابوريدة وجدته الحجة زينة ابوريدة في القصف الإسرائيلي الأخير على بلدة خزاعة شرقي خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في بلدة خزاعة شرقي خان يونس. وانتشل ثلاثة شهداء جراء قصف إسرائيلي من شرق مدينة رفح وهم: يحيى آمين بربخ وحمدي أحمد بربخ، وصبح عبد ربه أبو الحصين.

وانتشل ثلاثة شهداء جراء قصف إسرائيلي من شرق مدينة رفحن وهم: يحيى آمين بربخ وحمدي أحمد بربخ، وصبح عبد ربه أبو الحصين.

المصدر: موقع المنار