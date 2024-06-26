كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تموضعًا لقوات العدو غرب مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 12:22

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تموضعًا لقوات العدو غرب مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون

منذ 21 mins 26 June، 2024
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