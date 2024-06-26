رئيس هيئة شؤون الاسرى: الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لعمليات ضرب وتعذيب ومتوسط انخفاض اوزانهم بلغ نحو 30 كلغ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 12:22

رئيس هيئة شؤون الاسرى: الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لعمليات ضرب وتعذيب ومتوسط انخفاض اوزانهم بلغ نحو 30 كلغ

منذ 47 mins 26 June، 2024
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