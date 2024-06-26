مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت الحي الغربي في مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 10:50

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت الحي الغربي في مدينة الخيام

منذ 25 mins 26 June، 2024
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