مراسل المنار: دبابة ميركافا صهيونية استهدفت بلدة الضهيرة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 10:50

مراسل المنار: دبابة ميركافا صهيونية استهدفت بلدة الضهيرة جنوب لبنان

منذ 40 mins 26 June، 2024
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